Atlasglobal'den gururlandıran başarı

Türkiye'nin yerli ve milli hava yolu Atlasglobal Hava Yolları, dünya çapında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Kazandığı başarılarla adından söz ettiren şirket, SKYTRAX tarafından açıklanan listelerdeki dereceleriyle Türkiye'nin gururu oldu.



Dünyanın en saygın bağımsız hava yolu denetleme kurumu olan İngiltere merkezli SKYTRAX'in, Paris Air Show'da düzenlenen Dünya Hava Yolu Ödülleri'nde açıkladığı 2019 verilerine göre, Avrupa'nın en iyi 2. Bölgesel Hava Yolu, Atlasglobal oldu.



Atlasglobal Hava Yolları, SKYTRAX'in açıkladığı ve tüm dünyada halkın oylarıyla belirlenen 2019 verilerine göre;



"Avrupa'nın En İyi Bölgesel Hava Yolları" arasında 6.sıradan 2. sıraya, "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolları" arasında 5.sıraya, "Dünyanın En İyi Bölgesel Hava Yolları" arasında 17. sıradan 10.sıraya, "Dünyanın En İyi 100 Hava Yolları" arasında 100. sıradan 73. sıraya, yükselerek başarıya imza attı.



Türkiye'nin tek 4 yıldızlı hava yolu olan ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam eden Atlasglobal Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, kazandıkları bu başarının ardından yaptığı açıklamada yolcu memnuniyetine verdikleri önem neticesinde, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Türk bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak hedefiyle yola çıktıkları ilk günden beri yanlarında olan tüm yolcularına teşekkür eden Ersoy, en iyi hava yolları listelerinde bir Türk şirketi olarak elde ettikleri başarı nedeniyle büyük bir gurur duyduklarını ve ilerleyen tarihlerde daha üst sıralarda yer almak için çalışmalarına ve yatırımlarına devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA