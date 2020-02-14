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Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

14.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:16Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin SHGM'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda "Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

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