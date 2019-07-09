09.07.2019 16:26
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Atlasglobal, İstanbul'dan Tiflis'e direkt uçuşlarını başlatıyor

Atlasglobal, İstanbul

Yolcularına alternatifli uçuş imkanları sunmaya devam eden Atlasglobal Hava Yolları, İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e direkt seferler başlatıyor.

Yolcularına alternatifli uçuş imkanları sunmaya devam eden Atlasglobal Hava Yolları, İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e direkt seferler başlatıyor. İstanbul-Tiflis arası seferlerin 16 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olup, haftanın dört günü karşılıklı olarak gerçekleştirileceği ve biletlerin satışa açıldığı açıklandı.

Atlasglobal Hava Yolları, başlattığı direkt uçuşla, özellikle Moskova ve Tiflis arasında seyahat etmesi gereken iş insanlarına, tatilcilere ve öğrencilere İstanbul aktarmalı olarak haftanın dört günü seyahat edebilme imkanı sunuyor.

Rusya - Gürcistan arasında seyahat etmek isteyen yolculardan gelen yoğun talebe cevap vermek adına gerekli sivil havacılık izinlerini alarak İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e direkt seferler gerçekleştirmeye başlayan hava yolu şirketi, uçuşlarını haftanın dört günü olarak gerçekleştirecek.

Türkiye'nin tek 4 Skytrax yıldızlı hava yolu şirketi olan Atlasglobal Hava Yolları'nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, başlattıkları yeni seferlerle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Moskova ve Tiflis arasında seyahat etmesi gereken çok sayıda yolcu olduğunu belirten Arşan, hızlı bir aksiyon alarak başlattıkları seferlerle, İstanbul aktarmalı olarak Moskova ve Tiflis arasında kolayca seyahat edilebileceğini ve yolculardan gelen yoğun talebi karşılayabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Gürcistan, İstanbul, Moskova, Ekonomi

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