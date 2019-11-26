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Atlasjet Havacılık A.Ş.'den açıklama

Atlasjet Havacılık A.Ş., nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlara 26 Kasım itibariyle 21 Aralık tarihine kadar ara verdiklerini, bütün satış kanallarından bilet satış işlemlerinin 16 Aralık'a kadar kapalı tutulacağını açıkladı.

26.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:53Atlasjet Havacılık A.Ş.'den açıklama
Atlasjet Havacılık A.Ş., nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlara 26 Kasım itibariyle 21 tarihine kadar ara verdiklerini, bütün satış kanallarından bilet satış işlemlerinin 16 Aralık'a kadar kapalı tutulacağını açıkladı.

Atlasjet Havacılık A.Ş.'den yapılan açıklamada, "2015-2016 yıllarında ülkemizde yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi havacılık sektöründe büyük yaralar açmış, taşınan yolcu sayısı ve yolcu gelirlerinde 2017 yılı dahil önemli kayıplara neden olmuştur. Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen söz konusu dönemin ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2018 yılında başlayan toparlanma süreci devam etmiş; bu konuda alınan tedbirlerin etkileri havacılık sektörüne de olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır. 2015-2016 yıllarında yaşanan bu elim olaylar gerek operasyonel gerekse de ticari açıdan Havayolumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci yarısında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı ve agresif dalgalanmalar özellikle iç pazar dinamiklerini de olumsuz etkileyerek uçakla seyahat etme talebinde azalmaya sebep olmuştur" denildi.

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen, havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekenomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz. Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır. Yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Bütün satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır." - İSTANBUL

Atlas Jet, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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