Atlecio Madrid'de Alvaro Morata, Barcelona Maçında Yok!

Atletico Madrid oyuncusu Alvaro Morata, Barcelona karşısında büyük ihtimalle oynayamayacak. Madrid ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Morata'nın bileğinde burkulma olduğu yazılırken, İspanyol basını 24 yaşındaki forvetin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

MADRİD 2006'DAN BERİ KAZANAMIYOR

Ligde bitime 8 hafta kala 8 puan gerisinde olduğu Barcelona'yı devirerek şansını sürdürmek isteyen Atletico'da Diego Costa ve Thomas Lemar'ın da sakatlıkları bulunuyor. Atletico'nun kadrosunda Barcelona deplasmanında hücum oyuncusu olarak sadece Antoine Griezmann ve Niko Kalinic'in yer alması bekleniyor. Atletico Madrid, Nou Camp'ta 2006'dan beri kazanamıyor.

(Habertürk)