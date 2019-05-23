Atlet Fatma Bizek'e ödül

Kaynak: AA

Siirtli 19 yaşındaki Fatma Bizek'in içerisinde yer aldığı milli takım 11. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasında altın madalya kazandı.Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuduğu sırada koridorda koşarken beden eğitimi öğretmeninin fark etmesi sonucu atletizme yönlendirilen Bizek'in yer aldığı milli takım, geçen hafta Romanya'da yapılan 11. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası U 20 Kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.Siirt'te dönen Bizek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, Atatürk Stadında düzenlenen törende ödüllendirdi.Olğaç, gelecek adına umut vadeden Bizek'in Siirt'in ve Türkiye'nin gururu haline geldiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda Avrupa'ya gidecekler olan kızımızdan bir başarı daha bekliyoruz. Fatma kızımızın hem Avrupa hem de olimpiyatlarda derece alacağına inanıyoruz." dedi.Takım antrenörü Aslan Çakmak, kısıtlı imkanlara rağmen başarısıyla milli takıma seçilen Fatma'yı öğrencilerin örnek alındığını söyledi.Velilere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulunan Çakmak, "Bu dereceler öğrencilerimize şu faydayı getiriyor, öncelikle üniversiteye millilik kontenjanından yararlanabiliyorlar. Ailelere millilik maaşı bağlanıyor ve aynı zamanda hem ailelerine katkıda bulunuyorlar hem çocuklar sağlıklı oluyor ve de kötü ortama girmiyorlar. Velilere çağrım lütfen çocuklarını spora yönlendirsinler." diye konuştu.Fatma Bizek'in babası Tahsin Bizek de kızının gösterdiği başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Fatma 2016'da Türkiye'de birincilik derecesi elde etti, aynı yıl dünya ikincisi oldu Son olarak Romanya'da düzenlenen dağ koşusunda bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Onunla gurur duyuyorum. Kızım Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor." İfadelerini kullandı.