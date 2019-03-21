Atletico Madrid, Berke'yi Transfer Etmek İstiyor

İspanyol basını Berke'yi Courtois ve Jan Oblak'a benzetirken Atletico Madrid'in uzun süredir genç yıldızı takip ettiğini duyurdu. Sezon başında Manchester City'nin ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ile Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

"OBLAK VEYA COURTOIS'E OLABİLİR"

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Altınordu genç takımından beri Berk Özer'i takip ediyor. Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarıldı.

ALİ KOÇ'TAN BERKE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Berke için sadece Atletico Madrid'in devrede olmadığı belirtilen haberde, Barcelona ve Manchester City'in de oyuncuyu izlediği belirtildi. Daha önce Berke'yi Atletico Madrid'in istediğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Berke'nin talipleri oynamadan bile üst düzey oynadığı anda kimler kimler ister.'' açıklamasını yapmıştı.

Sezon başı sarı lacivertli ekibe transfer olan Berke, U21 Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkarken, Süper Lig'de forma giyemedi. U19 Milli Takımı'mızın da kalesini koruyan genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.