18.06.2019 10:42
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Atletico Madrid'den Eljif Elmas için bonservis bedeli ve Kalinic teklifi!

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'tan vazgeçmiyor. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip ise Atletico Madrid'in Elmas'ın transfer teklifine bir de golcü oyuncu Kalinic'i ekleyince işler değişti.

Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe ile 14 milyon euroya el sıkıştı. İspanyol ekibi, teklifin içine Nikola Kalinic'i de ekledi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Golcü arayışındaki Sarı- Lacivertliler, Hırvat yıldız konusunda çekimser kalıp diğer adaylara yönelmişti. Ancak temas kurulan forvetlerde beklenen ilerleme kaydedilemedi.

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Yönetim, Ersun Yanal'ın, "Katkı sağlayabilir" şeklinde görüş bildirdiği Kalinic'i ciddi olarak düşünmeye başladı.

Max Kruse ve Aleksandar Mitrovic konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazsa, Atletico'nun 31 yaşındaki golcüsünün kiralanması için girişimler başlayacak. Fenerbahçe, Eljif Elmas sayesinde hem kasasına 14 milyon euro koymuş olacak hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın golcüsünü kadrosuna katacak.

Atletico Madrid'den Eljif Elmas için bonservis bedeli ve Kalinic teklifi!

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