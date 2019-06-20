20.06.2019 14:19
Haberler»Spor»Haber

Atletico Madrid'e Real Madrid'den transfer

Atletico Madrid

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan Real Madrid'den Marcos Llorente'yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanya'nınAtletico MadridKulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olanReal Madrid'den Marcos Llorente'yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Marcos Llorente'nin transferi için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun sağlık kontrolünden sonra kendisiyle 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Son iki sezonda Real Madrid formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki Llorente, 2 gol attı.
Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'de teknik direktörZinedine Zidane'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında Llorente'yi de gösterirken, Atletico Madrid Teknik DirektörüDiego Simeone'nin ise bu futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.
Kaynak: AA
İspanya,Atletico Madrid,Real Madrid,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:18Akhisarspor'un yeni yönetimi belli oldu
15:14Genç badmintonculara millî destek
15:13A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben'in açıklamaları
15:12A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun açıklamaları
15:12Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın açıklamaları
15:11Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi
15:09A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan'ıın açıklamaları