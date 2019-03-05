Atletico Madrid'e Transfer Olması Beklenen Alex Telles, Galatasaray'a 3,5 Milyon Euro Kazandıracak

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles transferini bitirmek için ısrarcı. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Atletico Madrid, Alex Telles için sezon sonunda Porto'ya 40 milyon euro teklifte bulunacak.

TAKIMDA SOL BEK KALMIYOR

Atletico Madrid'de Lucas Hernandez'in sezon sonunda Bayern Münih'e gitmesi bekleniyor. Diğer sol bek Filipe Luis'in de sözleşmesi sona eriyor ve uzatılması düşünülmüyor. İspanyol ekibi, devre arasında da Jonny'i Wolves'a satmıştı. Atletico'nun sol bek transfer listesinin ilk sırasına Alex Telles'i alması, Galatasaray'ı da heyecanlandırıyor.

SERBEST KALMA MADDESİNDEN KAYNAK

Alex Telles'i 6,5 milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray, yıldız ismin satışından pay alacak. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Galatasaray, Telles'in satışından elde edilecek karın %10'unu alacak. Telles'in 40 milyon euroya gitmesi halinde 33,5 milyon euroluk kardan Galatasaray'a 3,5 milyon euro gelecek.

(Sporx)