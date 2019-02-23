Atletico Madrid Forması Giyen Filipe Luis, Sezon Sonunda Barcelona'ya Transfer Olacak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona sezon sonunda ilk transferini Atletico Madrid'den yapmayı planlıyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filipe Luis, yeni kontrat imzalamama kararı aldı.

BU SEZON 2 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Haberde; Brezilyalı sol bekin, Barcelona'ya transfer olmak istediği ve sezon sonunda bedelsiz olarak Katalan ekibinin yolunu tutacağı belirtildi. Atletico Madrid'de bu sezon 20 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Sporx)