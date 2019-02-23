23 Şubat 2019, 17:04
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Atletico Madrid Forması Giyen Filipe Luis, Sezon Sonunda Barcelona'ya Transfer Olacak

Atletico Madrid'de forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Filipe Luis, sezon sonunda bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olacak.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona sezon sonunda ilk transferini Atletico Madrid'den yapmayı planlıyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filipe Luis, yeni kontrat imzalamama kararı aldı.

BU SEZON 2 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Haberde; Brezilyalı sol bekin, Barcelona'ya transfer olmak istediği ve sezon sonunda bedelsiz olarak Katalan ekibinin yolunu tutacağı belirtildi. Atletico Madrid'de bu sezon 20 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Sporx)

Mundo Deportivo, Filipe Luis, Atletico Madrid, Barcelona, Spor


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