14 Mart 2019, 17:21
»»

Atletico Madrid Maçından Önce Evra ile Konuşan Ronaldo: Onları Ezeceğiz Kardeşim

Patrice Evra, Cristiano Ronaldo ile Atletico Madrid maçından 5 gün önce WhatsApp'tan yaptığı konuşmayı paylaştı. Ronaldo'nun, "Onları ezeceğiz kardeşim." sözü dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselirken hat-trick yapan Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu. Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

"TURU GEÇECEĞİZ KARDEŞİM"

Evra'nın paylaştığı fotoğrafta eski futbolcunun Ronaldo'ya ''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne dönmen için sabırsızlanıyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor.'' dediği görüldü. Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz.'' cevabı verdi.

(Sporx)

Patrice Evra, Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo, Spor


YORUMLAR (1)
DF: Atletikonun mallıgı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz