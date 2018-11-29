Atletico Madrid - Monaco: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda konuk ettiği Monaco'yu 2-0 yenen Atletico Madrid
, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, TSİ 20: 55'te oynanan iki karşılaşma sona erdi.
A Grubu'nda İspanya
ekibi Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda ağırladığı Fransa
temsilcisi Monaco'yu 2. dakikada Benoit Badiashile (kendi kalesine) ve 24. dakikada Antoine Griezmann
'ın golleriyle 2-0 yendi.
Monaco'da Radamel Facao, 83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Atletico Madrid'de ise Stefan Savic
, 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, puanını 12'ye çıkararak A Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 9 puanlı Borussia Dortmund
ile son 16 turuna kalmayı garantiledi. Monaco ise 1 puanla grupta son sırada kalarak Avrupa
arenasına veda etti.
D Grubu mücadelesinde ise Rusya
deplasmanında Lokomotiv Moskova
'ya 2-0 yenilen Galatasaray
'ın, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı kalmadı. Grupta oynanacak 6. hafta maçlarının sonucuna göre, Galatasaray veya Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi'ne vize alacak.
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Atletico Madrid
29 Kasım 2018 Perşembe 03:02