20.06.2019 14:33
Haberler»Spor»Haber

Atletico Madrid, Real Madrid'den Llorente'yi transfer etti

Atletico Madrid, Real Madrid

Atletico Madrid Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan Real Madrid'den Marcos Llorente'yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu. Atietico Madrid'in bu transfer için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan Real Madrid'den Marcos Llorente'yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Marcos Llorente'nin transferi için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun sağlık kontrolünden sonra kendisiyle 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Son iki sezonda Real Madrid formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki Llorente, 2 gol attı.

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında Llorente'yi de gösterirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin ise bu futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.

Hagi, oğlu Ianis HagiHagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı!

Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!

OnyekuruOnyekuru'dan transfer resti!

Kaynak: AA
ispanya,futbolcu,atletico madrid,real madrid,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:45Işıl Alben: Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz
14:45Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme
14:44Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de
14:39Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı
14:37Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı
14:37Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım: Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım
14:36Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi