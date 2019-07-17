17.07.2019 19:46
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Atletico Madrid, savunmasını Trippier ile güçlendirdi

Atletico Madrid, savunmasını Trippier ile güçlendirdi

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'i transfer etti.

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'i transfer etti.
Atletico Madrid Kulübüden yapılan yazılı açıklamada, transfer için Tottenham Kulübü ile anlaşma sağlandığı ve Trippier ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.
Savunmanın sağ kanadında görev yapan ve hücuma çıkma özelliği olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, ilk defa İngiltere dışında bir ligde oynayacak.
Trippier, Atletico Madrid'in yaz döneminde transfer ettiği, defans bölgesindeki 3'üncü, toplamda ise 7'nci futbolcu oldu.
Sezon öncesi hazırlıklarına bir hafta önce başlayan Atletico, defansta Felipe Monteiro ve Renan Lodi, orta sahada Marcos Llorente ve Hector Herrera, forvette ise Joao Felix ve Ivan Saponjic'i kadrosuna katmıştı.
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Trippier transferinden dolayı Tottenham'a 25 ile 30 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.
Kaynak: AA
Atletico Madrid, İngiltere, Tottenham, Spor

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