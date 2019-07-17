17.07.2019 21:14
Haberler» Spor» Haber

Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı

Atletico Madrid Kulübü, Tottenham'dan İngiliz savunma oyuncusu Kieran Trippier'i transfer ettiğini duyurdu.

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'i transfer etti.

Atletico Madrid Kulübüden yapılan yazılı açıklamada, transfer için Tottenham Kulübü ile anlaşma sağlandığı ve Trippier ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

ATLETICO MADRID'IN 7. TRANSFERİ

Savunmanın sağ kanadında görev yapan ve hücuma çıkma özelliği olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, ilk defa İngiltere dışında bir ligde oynayacak. Trippier, Atletico Madrid'in yaz döneminde transfer ettiği, defans bölgesindeki 3'üncü, toplamda ise 7'nci futbolcu oldu.

Sezon öncesi hazırlıklarına bir hafta önce başlayan Atletico, defansta Felipe Monteiro ve Renan Lodi, orta sahada Marcos Llorente ve Hector Herrera, forvette ise Joao Felix ve Ivan Saponjic'i kadrosuna katmıştı.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Trippier transferinden dolayı Tottenham'a 25 ile 30 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.

Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAPGalatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi

Arda TuranArda Turan'a Galatasaray'dan kötü haber!

MilanMilan'ın Merih Demiral teklifine Juventus'tan olumsuz yanıt

Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi'nde gelir sistemi değişti! İşte Galatasaray'ın kazanacağı rakam

Kaynak: AA
Atletico Madrid, İngiltere, Tottenham, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:22   Selim Sırrı Tarcan'ın gözünden tenis
02:05   Perde Arkası: Real Madrid'in Yeni İmzaları İlk Günleri
01:11   Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti
00:17   Volkan Ballı: Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz
00:16   Ahmet Kavalcı: Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok
00:16   Malatya ve Kayseri'den fikstür yorumu
00:14   Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun