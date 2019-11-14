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Atletico Madridli Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.

14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:08Atletico Madridli Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi
1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.
Atletico Madrid ile antrenmanlara çıkmayan Costa'nın durumuyla ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği, futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı yazıldı.
La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor.

Atletico Madrid, Diego Costa, İspanya, La Liga, Spor

Kaynak: AA

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