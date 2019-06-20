20.06.2019 08:45
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Atletikspor son maçına çıkacak

Atletikspor son maçına çıkacak

2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı bugün grupta son maçına çıkacak.

2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı bugün grupta son maçına çıkacak.

Kayseri ekibi OSB Atletikspor Voleybol takımı C Grubunda ilk maçında Galatasaray'a ikinci maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Oynadığı 2 maçta 2 mağlubiyet alarak başlayan Kayseri OSB Atletikspor Voleybol Takımı bugün üçüncü maçında Ankara İlbank takımı ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Vakıf Bank Spor Salonunda bugün saat 15.00'de Ankara İlbank ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı rakibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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