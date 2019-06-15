15.06.2019 08:54
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Atletikspor U16 Kadıköy önünde

Atletikspor U16 Kadıköy önünde

2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 69 ilden 119 takımın katılımı ile başlarken Kayseri temsilcisi OSB Atletikspor dün oynadığı ikinci maçında Aksaray Kılıçarslan Ortaokulu'nu 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 69 ilden 119 takımın katılımı ile başlarken Kayseri temsilcisi OSB Atletikspor dün oynadığı ikinci maçında Aksaray Kılıçarslan Ortaokulu'nu 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

U16 Türkiye Şampiyonası 1.kademe grubunda Kırşehir'de mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ilk maçta MKE Çankırıspor ile 2-2 berabere kalırken ikinci maçında Aksaray temsilcisi Kılıçarslan Ortaokulunu 1-0 mağlup etti. 4 puana ulaşan OSB Atletikspor üçüncü maçında bugün Konya ekibi Kadıköyspor ile karşı karşıya gelecek. Bugün Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanacak olan Kayseri OSB Atletikspor ile Konya Kadıköyspor maçı saat 12.00'de başlayacak.

Kayseri OSB Atletikspor, Konya ekibini Kadıköyspor'u yenerek 1.kademe grubunu lider olarak tamamlamak istiyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Aksaray, Türkiye, OSB, Kayseri, Spor

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