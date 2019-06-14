14.06.2019 10:06
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Atletikspor U16 sonunu getiremedi

Atletikspor U16 sonunu getiremedi

U16 Türkiye Şampiyonası 1.kademe grubunda Kırşehir'de mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor dün oynadığı ilk maçta MKE Çankırıspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla başladı.

U16 Türkiye Şampiyonası 1.kademe grubunda Kırşehir'de mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor dün oynadığı ilk maçta MKE Çankırıspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla başladı.

Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanan karşılaşmada MKE Çankırıspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayseri ekibi OSB Atletikspor ikinci yarıda skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lık sonuçla ayrıldı. MKE Çankırıspor karşısında galibiyeti kaçıran ve U16 Türkiye Şampiyonasında 1 puanla başlayan Mavi-Siyahlı ekip bugün oynayacağı Aksaray maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Kayseri OSB Atletikspor U16 takımı bugün ikinci maçında saat 17.00'de Aksaray Kılıçaslan Ortaokulu ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Türkiye, Kırşehir, OSB, Kayseri, Spor

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