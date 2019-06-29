29.06.2019 17:08
Haberler » Spor » Haber

Atletikspor U16 takımı finalde kaybetti

Atletikspor U16 takımı finalde kaybetti

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

Kayseri Osb Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

2.kademe grubunda Gaziantep 'te oynadığı final maçında rakibi İskenderun Kayraspor'a 2-0 mağlup olan OSB Atletikspor, Türkiye Şampiyonasınıwson 8 takım arasında tamamladı. OSB Atletikspor U16 takımı Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İskenderun Kayraspor karşısında her iki yarıda yediği goller ile sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayseri ekibi OSB Atletikspor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

1.kademe grubunda Kırşehir'de şampiyon olarak adını son 22 takım arasına yazdıran ve son 22 takım arasında ise 8 takım arasında bitirmeyi garantileyen OSB Atletikspor U16 takımı final maçında Kayraspor'u yenmesi halinde Türkiye Finallerine kalacaktı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İskenderun , Kayseri , Türkiye , OSB , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:49 2019 Avrupa Oyunları
18:46 Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
18:45 Samsunspor'da İsmail Uyanık güven tazeledi
18:38 Kars Bölgesi Atlı Cirit Kulübü seçmeleri
18:35 2019 Avrupa Oyunları
18:33 Samsunspor'da Uyanık yeniden başkanlığa seçildi
18:30 Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı