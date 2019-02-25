Atletikspor'un 1.lige Yükselme Play-Off Yarı Final Maçları Belli Oldu

Türkiye
Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta sezonu ilk sırada tamamlayan Kayseri OSB
Teknik Koleji Atletikspor Play-Off'ta 1.Lig için mücadele edecek.
09-11 Mart 2019 tarihleri arası Adana
'da yapılacak olan 1.Lige yükselme Play-Off yarı final maçlarına katılacak. Adana Yüreğir
Spor Salonunda oynanacak olan maçlarda Kayseri OSB Teknik Koleji Atltikspor, İstanbul Vakıfbank
, Muş
Prof. Dr.Vahit Özmen O.O ve Bilecik Bozüyük
Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.
Normal sezonu lider olarak tamamlayan ve Play-Off için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor gözünü şampiyonluğa dikti.
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un fikstürü şu şekilde;
09.03.2019 İstanbul Vakıfbank
10.03.2019 Muş Prof. Dr. Vahit Özmen O.O. Spor
11.03.2019 Bilecik Bozüyük Belediye Spor - KAYSERİ
Türkiye, OSB, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA