Atletikspor'un rakibi Galatasaray

2018-2019 Voleybol Genç
Kızlar Türkiye
finalleri kurası dün İstanbul
'da çekildi. Çekilen kura sonra Kayseri
ekibi OSB
Atletikspor Voleybol takımı C Grubunda güçlü rakipler ile mücadele edecek. C Grubunda Galatasaray
, Fenerbahçe
ve Analara İlkbank gibi güçlü rakipler ile mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı ilk maçına bugün çıkacak. İstanbul Vakıf Bank Spor Salonunda bugün saat 15.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan OSB Atletikspor rakibini yenerek finallere iyi başlamak istiyor.
(İHA)