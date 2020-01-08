Haberler » Spor » Atletizim Federasyonu Ağrı'da yetenek taraması yaptı - Spor

Atletizim Federasyonu Ağrı'da yetenek taraması yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun atletizmi yaygınlaştırma planı çerçevesindeki "Her Şehirde Atletizm" kapsamında Ağrı'da yetenek taraması ve ölçümleri yapıldı.

08.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:05Atletizim Federasyonu Ağrı'da yetenek taraması yaptı

Türkiye Federasyonu'nun atletizmi yaygınlaştırma planı çerçevesindeki "Her Şehirde Atletizm" kapsamında 'da yetenek taraması ve ölçümleri yapıldı.

Altyapıda yeni atletleri spora kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kapsamlı bir çalışma planı olan "Her Şehirde Atletizm" tarama projesi dahilinde TAF ekibi Ağrı'da çalışma yaptı. Ağrı'da daha önce belirlenen gruplar eşliğinde yetenek taraması ve detaylı performans ölçümleri gerçekleştirecek olan TAF ekibi, elde ettiği veriler ışığında atletizme yeni isimler kazandırmayı hedefliyor.

Planın bu aşamasında öncelikli olarak belirlenen ölçülerdeki boy uzunluğu kriterine sahip çocuklar taranacak ve yapılacak ölçümler sonrasında uygun branşlara yönlendirilecek.

Projeyle ilgili çalışmaları takip eden TAF Başkanı Fatih Çintimar da, ölçme-değerlendirme çalışmasını yerinde izledi. Başkan Çintimar, ölçümler esnasında sporcu aileleri ve antrenörleriyle de bir araya geldi.



Atletizm, Ağrı, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:40  Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
21:33  Göztepe'de Antalya kampı başladı - Spor
21:07  Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Spor
21:04  Göztepe'nin Antalya kampı başladı - Spor
21:01  Aytemiz Alanyaspor 2-1 Partizan Tiran - Spor
20:03  Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı - Spor
18:52  Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi - Spor
18:00  Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! - Spor
16:56  Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Spor
8.01.2020 21:41:12