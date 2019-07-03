Atletizm: 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası

20 Yaş Altı Balkan Atletizm
Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 11'i altın 28 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen organizasyonu 11 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı ve takım halinde zirvede yer aldı.
Milliler, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen şampiyonada da 30 madalyayla yine zirvenin sahibi olmuştu. Türkiye, puan sıralamasında ise 263 puanlı Romanya'nın ardından 244 puanla ikinciliği elde etti.
İki gün süren şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Altın madalya:
Kadınlar 5 bin metre - Emine Akbingöl, 17.27.27
Kadınlar gülle atma - Pınar Akyol, 16,15 metre
Kadınlar bin 500 metre - Tuğba Toptaş, 4.27.71
Kadınlar 100 metre engelli - Nefise Karatay, 13.92
Erkekler 3 bin metre engelli - Murat Yalçınkaya, 8.54.82
Erkekler cirit atma - Ömer Faruk Avan, 68,71 metre
Kadınlar yüksek atlama - Rümeysa Ökdem, 1,75 metre
Erkekler gülle atma - Alperen Karahan, 21,48 metre
Kadınlar sırıkla atlama - Mesure Tutku Yılmaz, 3,90 metre
Kadınlar cirit atma: Esra Türkmen, 52 metre
Kadınlar 3 bin metre: İnci Kalkan, 9.52.01
Gümüş madalya:
Erkekler çekiç atma - Batuhan Hızal, 72 metre
Kadınlar üç adım atlama - Esra Yılmaz, 13,16 metre
Erkekler 5 bin metre - Mahsum Değer, 14.50.53
Kadınlar 800 metre - Tuğba Toptaş, 2.08.45
Kadınlar 3 bin metre su engelli - Yonca Kutluk, 10.54.95
Erkekler 100 metre - Aşkın Sadi Aşkın, 10.57
Kadınlar çekiç atma - Dünya Ezgi Sayan, 55,45 metre
Erkekler sırıkla atlama - Ömer Faruk Çanakçı, 4,80 metre
Erkekler disk atma - Osman Kul, 55,58 metre
Erkekler 200 metre - Aşkın Sadi Aşkın, 21.52
Erkekler 3 bin metre - İslam Taşçı, 8.29.96
Bronz madalya:
Erkekler 400 metre - Kubilay Ençu, 48.40
Erkekler 400 metre engelli - Atakan Tiktaş, 53.87
Erkekler bin 500 metre - Ahmet Mutlu, 3.58.54
Kadınlar uzun atlama - Nefise Karatay, 5,41 metre
Erkekler 3 bin metre - Mahsum Değer, 8.38.22
Heptatlon - Hülya Gezeroğlu, 4 bin 638 puan