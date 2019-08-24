Atletizm: 74. Uluslararası Cezmi Or Kupası

Atletizmde 74. Uluslararası Cezmi Or Kupası mücadelesi İstanbul
'da yapıldı. Türkiye
Atletizm Federasyonu tarafından 1940-1945 yıllarında sprintte Türkiye şampiyonluğu ile rekorları bulunan ve 25 yaşında vefat eden Cezmi Or anısına 1946'dan bu yana aralıksız olarak yapılan, Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonlarından olan Cezmi Or Kupası, Atatürk Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirildi.
Organizasyonda erkeklerde 78, kadınlarda ise 28 olmak üzere toplam 106 sporcu yarıştı.
Erkek ve kadınlarda branşlara göre ilk sırayı alan atletler şöyle:
Erkekler
100 metre: İzzet Safer
400 metre: Okan Yılmaz
1500 metre: Süleyman Bekmezci
Uzun atlama: Hüseyin Ocak
Yüksek atlama: Alperen Acet
Cirit atma: Ahmet Talha Kılıç
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Kadınlar
100 metre: Aziza Sbaity (Lübnan)
400 metre: Seray Şentürk
1500 metre: Cansu Çahan
Yüksek atlama: Esmanur Alkaç
Cirit atma: Seda Topaç
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman