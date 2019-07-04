04.07.2019 13:22
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Atletizm: Avrupa 10 Bin Metre Kupası

Atletizm: Avrupa 10 Bin Metre Kupası

Atletizmde Avrupa 10 Bin Metre Kupası İngiltere'de koşulacak.

Atletizmde Avrupa 10 Bin Metre Kupası İngiltere'de koşulacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'da üst üste ikinci kez gerçekleştirilecek kupa müsabakalarında erkeklerde 3, kadınlarda da 1 Türk atlet mücadele edecek.
Londra'daki Parliament Hill Atletizm Parkuru'nda yapılacak organizasyona 28 ülkeden, 134 atlet katılacak.
Türkiye'den erkeklerde Ali Kaya, Aras Kaya ve Sezgin Ataç, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş yarışayacak.
Avrupa 10 Bin Metre Kupası, 6 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 21.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
Spor

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