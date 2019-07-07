07.07.2019 10:56
Haberler» Spor» Haber

Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası

Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası

Atletizmde Avrupa 10 bin metre kupası, İngiltere'de yapıldı.

Atletizmde Avrupa 10 bin metre kupası, İngiltere'de yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'daki Parliament Hill Atletizm Parkuru'ndaki yarışlarda Türkiye'yi erkeklerde Aras Kaya ve Sezgin Ataç, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş temsil etti.
Erkekler A Yarışı'nda mücadele eden Aras Kaya, 28.21.33'lük derecesiyle 9'uncu sırada yer alırken, Erkekler B Yarışı'nda piste çıkan 10 bin metre Türkiye şampiyonu Sezgin Ataç ise 28.52.54 ile 4'üncü oldu.
Kadınlar B yarışında mücadele eden Sevilay Eytemiş ise müsabakayı 3'üncü olarak tamamladı. Sevilay, 32.54.69 koştuğu yarışta en iyi derecesini 33 dakikanın altına çekti ve 2020 Avrupa Şampiyonası için barajı geçti.
Kaynak: AA
İngiltere, Atletizm, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:42   Ryan Babel'den yeni sezon mesajı
12:42   Trabzonspor günü tek antrenmanla tamamladı
12:42   Giresunspor'da hedef şampiyonluk - ERZURUM
12:40   Bursaspor'da oyuncular birer birer ayrıldı
12:37   Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
12:36   Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti
12:29   Fenerbahçe Tyler Ennis ile yollarını ayırdı