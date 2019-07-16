Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

Atletizmde Avrupa
20 Yaş Altı Şampiyonası, İsveç
'te yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 51 atlet yarışacak.
TAF Başkanı Fatih
Çintimar, kafilede bulunan milli sporcuların önemli bir bölümünün Avrupa'da farklı yarışmalarda kürsü gören atletlerden oluştuğunu belirterek, "Boras'ta tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. Genç ama yarışma deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. İnşallah orada bugüne kadarki en yüksek madalya sayımıza ulaşacağız." dedi.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek atletler ve branşları şöyle:
Kadınlar:
100 metre/ 200 metre: Mizgin Ay
800 metre/ 1500 metre: Tuğba Toptaş
3000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan
5000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Dilek Öztürk
3000 metre su engelli: Yonca Kutluk
100 metre engelli: Şevval Ayaz, Nefis Karatay
400 metre engelli: Leyla Yanardağ
Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz
Üç adım atlama: Esra Yılmaz
Gülle atma: Pınar Akyol
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan
Cirit: Münevver Hancı, Esra Türkmen
10000 metre yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Kader Dost
Erkekler:
100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Umut Uysal
200 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş
400 metre: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü
800 metre: Mehmet Çelik
1500 metre: Mehmet Çelik
3000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan
5000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı
3000 metre su engelli: Ahmet Mutlu, Murat Yalçınkaya
110 metre engelli: Atakan Güneş, Tibet Sancak, Serhat Bulut
Yüksek atlama: Levent Yılmaz
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Alperen Karahan, Melih Yersel, Fatih Alparslan
Disk atma: Fatih Alparslan, Osman Kul, Burak Dertli
Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer
Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Ahmet Toyran
10000 metre yürüyüş: Özgür Topsakal, Selman İlhan, Serhat Güngör
4×100 metre: Berke Akçam, Aşkın Sadi Aşkın, Serhat Bulut, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Tibet Sancak
4×400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, Kubilay Ençü, Gökdeniz Göçmen, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Emirhan Koş