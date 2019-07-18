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Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan 8'i finale yükseldi.

18.07.2019 23:28 Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan 8'i finale yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü tamamlandı.
Milli takım kadrosundaki kadın atletlerden Mizgin Ay 100 metre, Tuğba Toptaş 1500 metre, Özlem Becerek disk atma, Esra Yılmaz da 3 adım atlamada finale kaldı.
Erkeklerde ise Mehmet Çelik 1500 metre, Ömer Amaçtan 3000 metre, Alperen Karahan gülle atma ve Batuhan Hızal çekiç atmada finale katılmaya hak kazandı.
Kaynak: AA
Atletizm, Türkiye, Avrupa, Spor

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