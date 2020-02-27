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Atletizm Kros yarışmasında Kulp'lu öğrenciden büyük başarı

Diyarbakır'da okullar arası atletizm kros yarışmasına katılan Kulplu öğrenci dereceye girmeyi başardı.

27.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:24Atletizm Kros yarışmasında Kulp'lu öğrenciden büyük başarı
'da okullar arası atletizm kros yarışmasına katılan Kulplu öğrenci dereceye girmeyi başardı.
Türkiye Federasyonu Diyarbakır Atletizm İl Temsilciliği'nce 26 Şubat'ta Gençlik ve İl Müdürlüğüne ait tesislerde "Yıldız Erkekler" iki bin metre kros yarışı organize edildi.
Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Abdullah Aslan, yarışmayı birincilikle bitirerek büyük başarı kazandı.
Başarısından dolayı kendisini ve üzerinde emeği olan öğretmeni tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Öğrencimizin başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. İlçemizi ve ilimizi gururla temsil edeceklerine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi
Diyarbakır il genelinde öğrencilerin katılımıyla yapılan kros yarışmasında birinci olan Abdullah Aslan Bölgesel yarışlarda Diyarbakır'ı temsil edecek.

Diyarbakır, Atletizm, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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