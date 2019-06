Atletizm Ligi'nin heyecanı Bursa'da yaşandı

Turkcell Atlezim Süper Ligi'nde 2019 sezonunun ilk etabının oluşturan birinci kademe yarışmaları Bursa 'da 19-20 Haziran günlerinde yapıldı. İlk gün Buse Arıkazan'dan gelen sırıkla atlama rekorundan sonra ikinci günde de kadınlarda üç adım atlama U23 rekoru yenilendi.Bursa Atıcılar Pisti'nde yıldız isimlerin katılımıyla yapılan Turkcell Süper Lig müsabakaları 2 gün sürdü. Bursa'daki yarışlarda 8 kadın, 8 erkek toplam 16 takım yarıştı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar , yarışları değerlendirdi.Dünya klasmanında sporcuların Bursa'da yarıştığını belirten Çintimar, "Türkiye Atletizm Ligi, Türkiye'nin en büyük ligidir. Bunu da rahatlıkla söylüyoruz. Bu sene yapılan Avrupa Şampiyonası'nda burada yarışan kadın atletizm takımımız ENKA kadınlar şampiyon oldu. Fenerbahçe atletizm takımımız da ikinci oldu. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse şu anki görüntüyle buradan lig sonunda şampiyon olacak takımlarımız Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için yarışacaklar. Her iki takımızı kutluyorum, diğer takımlara da başarılar diliyorum. Şu an Olimpiyat kotası alan 8 sporcumuzun hepsi burada yarışıyor ki dün kotalardan birini de dün çekiç atma branşında Özhan Baltacı aldı. Böylece kota sayımız 8'e ulaştı. Bayrak takımıyla birlikte bu sayılar daha da yukarıya çıkmış olacak. Atletizmdeki programlı yükseliş devam ediyor. Çocuklarımız şu an çok iyi seviyedeler. Her gün yeni rekorlarla, yeni derecelerle yukarıya doğru çıkıyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağız" dedi.GULİYEV: HAZIRLIKLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZFenerbahçe'nin başarılar elde eden sporcusu Ramil Guliyev ise yarışının çok iyi geçtiğini belirterek, "Önemli olan birinci olmaktı ve birinci olduk. Puanları kulübümüze getirdik. Şu anda da hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Kamp yapacağız. Ardından Diamond League yarışında boy göstereceğiz. İnşallah bu sene kazanacağız" diye konuştu.İLK GÜN REKORLARA SAHNE OLDUİlk gün heyecanında geçtiğimiz yıl burada Türkiye rekoru kıran Buse Arıkazan, 4.40'lık atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu 4 santimetre geliştirdi ve 4.56'lık Dünya Şampiyonası barajını denedi. Aynı yarışmada Mesure Tutku Yılmaz da 4.20 ile en iyisini yaptı. Çekiç atmada Özkan Baltacı, 77.50'lik derecesiyle Olimpiyat barajını geçerken, en iyi derecesini de 66 santimetre ileri taşıdı. Yüksek atlamada Metin Doğu, 2.16 ile birinci olurken, günün en dikkat çekici performanslarından biri uzuncu Tuğba Danışmaz'dan geldi. 20 yaşındaki Danışmaz, 6.42'lik atlayışıyla en iyisini 27 santimetre geliştirdi. Genç atlet, gelecek ay İsveç 'te yapılacak Avrupa U23 barajını geçti. 400 metre erkekler yarışında ise Batuhan Altıntaş , son metreleri büyük çekişme içinde geçen yarışta Akın Özyürek'i 0.04 saniye farkla geride bırakıp 47.04 ile birinci oldu.KADINLAR ÜÇ ADIM ATLAMADA U23 REKORU YENİLENDİİlk gün Buse Arıkazan'dan gelen sırıkla atlama rekorundan sonra ikinci günde de kadınlarda üç adım atlama U23 rekoru yenilendi. Bu yıl büyük bir çıkış gösteren 20 yaşındaki Tuğba Danışmaz, bir gün önce uzun atlamada yaptığı 6.42'lik atlayışın ardından, üç adımda da 13.80'lik dereceye ulaştı. Tuğba, en iyi derecesini uzunda 27, üç adımda ise 42 santimetre geliştirirdi. Genç atlet, 13.80'lik derecesiyle Sevim Sinmez'e ait 12 yıllık Türkiye U23 rekorunu yeniledi. Tuğba, aynı zamanda 13.95 ile Türkiye büyükler rekorunu elinde tutan Sevim Sinmez'in arkasında tüm zamanlar listesinde ikinci sıraya yerleşti.KADRİYE AYDIN EN İYİ DERECESİNİ TEKRAR ETTİErkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 5.30'luk atlayışıyla kulübü Fenerbahçe'ye 8 puan kazandırırken, 5.50 ile U23 Türkiye rekorunu denedi, ancak çıtayı düşürdü. Kadınlar yüksekte ENKA'dan Kadriye Aydın , 1.86 ile en iyi derecesini tekrar ederken, çekiçte Kıvılcım Kaya Salman, Tuğçe Şahutoğlu'nun 79 santimetre önünde 68.82 ile galibiyete uzandı. Erkekler 200 metrede Ramil Guliyev, bir gün önceki 100 metre galibiyetinin ardından takımına yine 8 puan getirirken, çekişmeli geçen uzun atlamada ENKA'Da Muammer Demir 7.68 atlayarak ipi göğüsledi.ERKEKLERDE FENERBAHÇE, KADINLARDA ENKA ZİRVEDELigde ilk yarışmalar sonrasında erkeklerde Fenerbahçe 149, ENKA 145 puan toplarken, Galatasaray da 102 puanla üçüncü sırayı elde etti. İlk kademe sonunda ligin düşme hattında ise Mardin Atletizm ve Jandarmagücü bulunuyor. Kadınlarda ise ENKA Spor 154 puan yaparken, Fenerbahçe 131 puanla ikinci, Beşiktaş da 116 puanla üçüncü oldu. Süper Lig'de ikinci kademe mücadelesi 20-21 Ağustos tarihinde yapılacak ve şampiyonlar ortaya çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çeşitli dallardan sporcu görüntüleri

Ramil Guliyev ile röportaj

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ile röportaj