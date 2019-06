Atletizm Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapıyor

Atletizm Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları öncesi Erzurum'da kampa girdi. 18 Temmuz'a kadar Palandöken'de çalışmalarını sürdürecek olan milli atletler güç depoluyor.



Türkiye Atletizm Milli Takımı, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan atletizm pistinde hazırlıklarına devam ediyor.



Dünya Atletizm Şampiyonası hazırlık kapsamında Mesafeler Branşı Milli Takımında önemli sporcular bulunuyor.



Kamp Müdürü Ramazan Kutlu, "Atletizm Milli Takımı kampında gençler, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları, U-23 yaş altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları ve ayrıca büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıkları da devam etmektedir. Şu an için Milli Takım'da 42 sporcu ve antrenör olması gerektiği ancak, şu anda 30 civarında antrenör ve sporcu bulunmaktadır. Atletizm Süper Lig mücadeleleri Bursa devam etmekte bir çok sporcumuz Bursa'da bulunmakta, ayrıca bir çoğu da uluslararası müsabakalar olduğundan Ukrayna'da yarışıyor, yarışlar tamamlanıp kampa dahil olunca mevcudu bulacağız ve çizgimizi ona göre belirleyeceğiz" dedi.



Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen ise, "Milli Takımımız şu an Erzurum'da kamptalar. Milli takımda şu an 42 kişilik bir ekip bulunmakta, ekibin içerisinde 5 maraton koşan sporcumuz var.. Bu maraton koşan sporcularımız arasından milli atlet Elvan Abeylegesse, ayrıca 3 bin engelli yarışında milli atlet Tuba Güvenç yer alıyor. Kampımız 8 Haziran'da başlayıp 18 Temmuz'da bitecek. Milli takım sporcularımız ağustos ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar" diye konuştu.



Elvan Abeylegesse: "Hazırlıklarımı 2009 yılından beri Erzurum'da yapıyorum"!



Milli atlet Elvan Abeylegesse'nin antrenörü Sabri Kara'da kampa ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Dünya şampiyonasının hazırlıklarını en iyi şekilde yapıyoruz, Dünya şampiyonasında istediğimiz başarıyı elde edeceğiz, 8 Haziran'dan beri Erzurum'da kampta bulunuyoruz, buradaki kamp hazırlıklarımızı bitirdikten sonra 28 Eylül 2019 tarihinden sonra Katar'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Erzurum'un havası yüksek rakım olduğu için tüm sporcularımız için etkili oluyor."



Milli atlet Elvan Abeylegesse de kamp ile ilgili değerlendirmesinde, "Dünya şampiyonası hazırlıklarına başladık, her sene olduğu gibi ben hazırlıklarımı 2009 yılından beri Erzurum'da yapıyorum. İnşallah iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.



Milli Takım Antrenörü Yusuf Canturan kampın verimli geçtiğini ifade ederek, "Atletizm Federasyonu'nun verdiği imkanlar doğrultusunda üç yıldır Erzurum'da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Gençler Şampiyonası hazırlıklarımızı yapıyoruz, bu yıl yine Avrupa U-23 Şampiyonası hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi Tesisleri'ni kullanarak daha iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.



Milli atlet Damla Çelik ise, "Kampa İstanbul'dan katılıyorum, Atletizm Federasyonu'muzun bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. İsveç'te yapılacak U-23 Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim ilk önce finale kalmak ve daha sonrada ülkeme madalya almak olacaktır. İnşallah iyi hazırlanırsak neden madalya almayalım" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA