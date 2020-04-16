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Atletizm sporcuları evde çalıştı

Kayserili atletizm sporcuları, karantina günlerinde antrenmanlarına evde devam etti.

16.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:31
Atletizm sporcuları evde çalıştı
Kayserili atletizm sporcuları, karantina günlerinde antrenmanlarına evde devam etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kalan sporcuların antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' sloganı ile paylaşılan görüntülerde sporcuların formlarını tutmak için günlük olarak yaptığı antrenmanlardan kesitlere yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Atletizm, Kayseri, Spor
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