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Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Atletizm Stadyumu'ndaki doğal gaz tankı, patlama sonucu alev aldı.

09.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:14Atletizm stadında patlayan doğal gaz tankı, alev alev yandı

TRABZON'un ilçesinde Stadyumu'ndaki doğal gaz tankı, patlama sonucu alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Atletizm Stadyumu dışında bulunan doğal gaz tankı, saat 21.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle patlayarak alev aldı. Alevler, kısa sürede stadyumunun soyunma odalarının da yer aldığı tribüne sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet Müdürü Metin Alper de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Atletizm, Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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