Atletizm Takımı Kaymakam Murat'ı Ziyaret Etti

Baskil Anadolu Lisesi
atletizm takımı Kaymakam Oğuz Cem Murat
'ı ziyaret etti.
Kaymakam Murat ziyarette yaptığı konuşmada, bir süre önce yapılan müsabakalar sonucu il birinciliği elde eden Baskil Anadolu Lisesi atletizm takımı sporcularının Gaziantep
'te yapılacak bölge şampiyonasında Elazığ
'ı temsil edeceğini söyledi.
Sporculara imkanlar ölçüsünde destek olduklarını aktaran Murat, "Gençlerimizin başarısı bizleri mutlu etti. Gaziantep'te yapılacak bölge şampiyonasında da başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.
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Kaynak: AA