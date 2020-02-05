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Atletizm Türkiye şampiyonu Bozüyük'ten

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi Orçun Ünalan, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirvede yer aldı.

05.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:43Atletizm Türkiye şampiyonu Bozüyük'ten
'in ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi Orçun Ünalan, Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirvede yer aldı.

Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Orçun Ünalan, İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre branşında 7.02 saniyelik derecesiyle yıldız erkek Türkiye şampiyonu oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, elde edilen bu başarıdan dolayı Okul Müdürü Evren Canyılmaz, antrenörü Mert Moralı ve başarılı öğrenciyi tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, "Öğrencimizi ve çalışmalarında emeği geçen antrenörünü tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. İlimizi ve ülkemizi temsil edeceği bundan sonraki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Türkiye, Bozüyük, Spor

Kaynak: İHA

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