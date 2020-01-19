Atletizmde 7 Türkiye rekoru yenilendi

Salonda bir süredir yapılmayan 50 metre branşında gerçekleştirilen yarışmalarda tam 7 Türkiye rekor yenilendi.

Türk atletizminde rekor listesindeki eski dereceler bir bir yenilenmeye devam ediyor. Salon atletizminde bir süredir düzenli olarak yarışma yapılmayan 50 metre branşında yıllanmış rekorları yenilemek için düzenlenen yarışlarda yeni Türkiye rekorları kırıldı. Ataköy 'deki Türkiye U16 Atletizm Festivali'nin ilk günü sonunda programa koyulan Olimpik Deneme sprint yarışmalarında 7 Türkiye rekoru kırıldı.

50 metre erkekler yarışında Umut Uysal 5.73 ile birinci, Kayhan Özer ise 5.85 ile ikinci oldu. Umut, 5.93 ile Erol Mutlusoy'a ait olan ve 1995 yılından bu yana listede olan eski U20 rekorunu 0.20 saniye geliştirdi. Kayhan Özer ise 1990 yılında Ayhan Bodur tarafından İzmir'de koşulan 5.92'lik 50 metre U23 salon rekorunu 0.07 saniye aşağı çekti.

50 metre engelli yarışında Mikdat Sevler, 6.71 koşarak Ruhan İşim'in 6.80'lik eski rekorunu kırdı. Sevler, 30 yıllık rekoru yenilerken hem büyüklerde hem de U23'te listeye adını yazdırdı. Aynı yarışta Serhat Bulut ise 6.87 koşarak yine Ruhan İşim'in 1989 yılında koştuğu 6.99'luk dereceyi yeniledi.

Kadınlar 50 metre yarışında ise Simay Özçiftçi'den rekor geldi. İzmirli 2003 doğumlu sprinter, 6.57 ile kazandığı yarışta Burcu Şentürk'e ait U18 ve U20 Türkiye salon rekorlarının sahibi oldu. Şentürk, eski rekoru 2001 yılında 6.69'luk dereceyle İzmir'de koşmuştu.

Yarışları bir dönem milli takımda birlikte forma giydiği TAF Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte izleyen Ayhan Bodur da genç atletleri alkışladı. Bodur, yarış sonunda rekorunu kıran Kayhan Özer ve diğer rekortmenleri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.