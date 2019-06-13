Atletizmde 8 madalya

Milli atletler Bosna Hersek'te katıldıkları Uluslararası Atletizm
Yarışmaları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye
, 12 sporcuyla mücadele etti.
Kadınlar 400 metrede Emel Şanlı Kırçın ile erkekler 100 metrede Kayhan
Özer altın madalya kazandı. Kadınlar 400 metrede Berfe Sancak, erkekler 100 metrede Yiğitcan Hekimoğlu ve kadınlar çekiç atmada Tuğçe Şahutoğlu da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ayrıca erkekler 3000 metrede Ayetullah Aslanhan, kadınlar 100 metre engellide Şevval Ayaz ve erkekler uzun atlamada Muammer Demir
ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AABosna - Hersek
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