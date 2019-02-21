Atletizmde Birer Altın ve Bronz Madalya

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Yarışmaları'nda toplamda 2 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışmalarda Aykut Ay
altın, Burcu Erdemir
ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli takımın 6 sporcuyla katıldığı yarışmalarda, erkekler 60 metrede Aykut Ay 6.75'lik derecesiyle birinci oldu. Milli atlet bu sezonki en iyi derecesini tekrar etti.
Kadınlar 60 metrede Burcu Erdemir ise 7.58'lik performansıyla 3. sırada yer aldı.
Yarışmalara katılan diğer Türk sporcular ise dereceye giremedi.
Atletizm, Türkiye, Spor
Kaynak: AA