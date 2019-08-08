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Atletizmde çalışmalar tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen atletizm yaz okulu çalışmaları sürüyor.

08.08.2019 09:24 Atletizmde çalışmalar tam gaz
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen atletizm yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda atletizm çalışmaları 4 Eylül Spor Kompleksi Atletizm Stadyumu'nda Antrenör Gonca Özdemir yönetiminde devam ediyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Özdemir'den tam not aldı.

Yaz okulu çalışmaları hakkında bilgiler veren Gonca Özdemir, çalışmaların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek, "İlimizde tüm spor branşlarında olduğu gibi atletizmde de çalışmalar devam ediyor. Sporcuları iyi bir şekilde yetiştiriyoruz. Sporcular yaz tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Sivas atletizmi yeni sezonda birçok derece yapacaktır. Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Atletizm, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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