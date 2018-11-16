Atletizmde Doha 2019'un Kota Sistemi Değişti

Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği
(IAAF) uygulamaya koyduğu dünya sıralama sistemini Doha
'daki organizasyon için uygulamayacak.
IAAF tarafından 1,5 ay önce yapılan ilk açıklamada kriterlerin başında bulunan yeni "dünya sıralaması sistemi" ile ilgili uygulama, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kullanılmayacak.
IAAF, üye federasyonlardan gelen "herkes için eşit fırsat tanımadığı" yönündeki itirazları dikkate alıp, Doha'da eski sistemle devam edileceğini duyurdu.
Revize edilen Doha 2019 katılım yol haritasına göre, atletler dünya şampiyonası kotasını dört şekilde elde edebilecek. Doha 2019 vizesi almak için takip edilecek dört kıstas şöyle:
- Belirlenen periyot içinde IAAF tarafından açıklanacak katılım barajlarını yakalayan atletler
- Kendi disiplinlerindeki kıta şampiyonları ve Aarhus'taki 2019 Dünya Kros Şampiyonası'nda ilk 15 sırayı elde eden atletler (10 bin metre için)
- IAAF tarafından son dünya şampiyonu, Elmas Lig, çoklu branşlar, yürüyüş ve çekiç atma challenge sezon galiplerine verilecek davetiyeler (wild cards)
- Seçme periyodunda IAAF listesinde her dalda ilk sırada bulunan isimler. (Bu kural yol yarışları ve 10 bin metre için uygulanmayacak)
Ayrıca Japonya
'nın Yokohama kentinde organize edilecek 2019 World Relays'te 4×100 ve 4×400'te final koşacak sekiz takımla karışık takımda ilk 12 sıradaki takımlar şampiyonayı garantileyecek. Geriye kalan kota, takımların dünya sıralamasındaki yerlerine göre doldurulacak.
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yol yarışları ve 10 bin metre için seçme periyodu 7 Mart 2018'de başlarken, diğer dallarda 7 Eylül
2018 tarihinde start aldı.
Atletlerin 6 Eylül 2019 tarihine kadar baraj geçmek için şansı bulunuyor.
Eylül,Atletizm,Doha