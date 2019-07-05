05.07.2019 14:19
Haberler» Spor» Haber

Atletizmde Kars rüzgarı esiyor

Atletizmde Kars rüzgarı esiyor

Romanya'da Balkan Şampiyonu olan Tuğba Toptaş'ın ardından Karslı atlet Kemal Yıldırım'da İsviçre'de madalya için koşacak.

Romanya'da Balkan Şampiyonu olan Tuğba Toptaş'ın ardından Karslı atlet Kemal Yıldırım'da İsviçre'de madalya için koşacak.

7 Temmuz 2019 tarihinde İsviçre Cenevre'de yapılacak olan Avrupa Dağ Şampiyonasına katılmak üzere Kars' da ayrılan Kemal Yıldırım, Büyükler kategorisinde Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Kemal Yıldırım, Akyaka ilçesi adına Kros Liglerinde, Yol yarışmalarında ve Pistlerde Kars ve Akyaka adına koşuyor. Lisanslı bir sporcu Kemal Yıldırım, İsviçre'de düzenlenecek olan Avrupa Dağ Şampiyonası'nda başarılı olacağını ve Türkiye'ye madalya ile döneceği sözü verdi. - KARS
Kaynak: İHA
kemal yıldırım, romanya, isviçre, kars, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:25   Tosyaspor, Kastamonuspor 1966 ile protokol imzaladı
14:22   Wimbledon günlüğü #4
14:22   Yaz arası çılgınlığı #5: "The Process" için sırada ne var?
14:22   Tour de France - 101 #1 (Etap - Genel Klasman, Hors Catégorie, Mayolar)
14:22   Kyrgios bilmecesi
14:22   Tour de France - 101 #2 (Tur efsaneleri, Etap belirleme, ASO, Flamme Rouge)
14:21   Giresunspor'dan 6 imza