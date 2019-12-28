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Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde üç Türkiye rekoru kırıldı.

28.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:26 Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru
Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde üç rekoru kırıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Salonu'nda gerçekleşen yarışların ilk gününde 18 Yaş Altı grubunda 60 metre yarışında Umut Uysal, kendisine ait rekoru yeniledi. Önceki rekoru 6.81 olan Umut, 6.80'lik derecesiyle yeni bir Türkiye rekoru kırdı.
4x200 metre bayrak yarışında Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş, Oğuz Uyar ve İlyas Çanakçı'dan oluşan Fenerbahçe, 1.27.29'luk dereceyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Aynı yarışı ikinci bitiren Şafak Karsavran, Emirhan Çiftçi, Berke Akçam ve Umut Uysal'dan oluşan ENKA ise 1.28.99'la 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu kırdı.

Umut Uysal, Atletizm, Türkiye, Ataköy, Spor

Kaynak: AA

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