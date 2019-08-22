Atletlerden 3 madalya

BURSA –Altyapısından yetiştirdiği genç sporcularıyla mücadele eden Bursa ekibi, ferdi 3 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Süper Ligi Final etabı Bursa'da yapıldı. Atıcılar Olimpik Atletizm Sahası'nda yapılan final yarışlarında kadınlar ve erkeklerde en iyi 8 takım mücadele etti. Kadınlar finalinde genç sporcularıyla yarışan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 170 puanla Fenerbahçe, ENKA ve Beşiktaş JK'nin ardından dördüncü oldu.

Sebahat'ten çifte mutluluk

Bursa ekibinin milli sporcusu Sebahat Akpınar 5000 metrede 16:47.22 derecesiyle gümüş ve 3000 metre engelli yarışlarında 10:12.63 derecesiyle bronz madalya kazandı. Çekiç atma dalında yarışan Deniz Yaylacı 58.33 metre derecesine ulaşarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışların ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ligi dördüncü sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne plaket verdi.