Haberler» Güncel» Haber

Atletlerden 3 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Atletizm takımı, Turkcell Atletizm Süper Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.

22.08.2019 13:35 Atletlerden 3 madalya

BURSA –Altyapısından yetiştirdiği genç sporcularıyla mücadele eden Bursa ekibi, ferdi 3 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Süper Ligi Final etabı Bursa'da yapıldı. Atıcılar Olimpik Atletizm Sahası'nda yapılan final yarışlarında kadınlar ve erkeklerde en iyi 8 takım mücadele etti. Kadınlar finalinde genç sporcularıyla yarışan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 170 puanla Fenerbahçe, ENKA ve Beşiktaş JK'nin ardından dördüncü oldu.

Sebahat'ten çifte mutluluk

Bursa ekibinin milli sporcusu Sebahat Akpınar 5000 metrede 16:47.22 derecesiyle gümüş ve 3000 metre engelli yarışlarında 10:12.63 derecesiyle bronz madalya kazandı. Çekiç atma dalında yarışan Deniz Yaylacı 58.33 metre derecesine ulaşarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışların ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ligi dördüncü sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne plaket verdi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:40   Çorlu'da yangın çıkan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor
15:40   Hindistan'da kamyonun çarptığı filler telef oldu
15:40   Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi
15:39   Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15:39   Kayalarla ulaşıma kapattığı köy yoluna 'satılıktır' tabelası astı
15:38   İzmir'de kayyım protestosuna müdahale
15:38   SAKARYA Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı