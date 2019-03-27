Atletlerden İzmir Başarısı

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen Efes Ultra Maratonu'ndan başarıyla döndü.İzmir Selçuk'ta hafta sonu koşulan Efes Ultra Maratonu'nda 28'i yabancı 1257 sporcu madalya için ter döktü. Tarihi Efes antik kentinden başlayan maratonda atletler, Meryem Ana Evi, Şirince, Efes Deve Güreş Alanı gibi turizm rotalarından geçerek 12 km, 25 km ve 55 km'lik etaplardan oluşan zorlu koşuyu Pamucak sahilinde tamamladı.Maratona katılan Belediye Spor atletlerinden Deniz Çelik 55 km'lik koşuyu 5.30'la bitirerek 5. olurken, 25 km'lik koşuyu 1.56'lık dereceyle tamamlayan Mehmet Sarıoğulları da 40 yaş kategorisinde ikinci oldu. Aynı yarışmada mücadele eden Tanzer Dursun da 1.53'lük derecesiyle kendi yaş kategorisinde 2. olarak madalya kazandı. - BURSA