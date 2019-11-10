Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları

Atlı Cirit 1. Lig Mavi Grup'ta ilk sırada yer alan Erzurum
Sancak Atlı Cirit Spor
Kulübü Dörtlü Final'e yükseldi. Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun (TGSDF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar Ankara
TJK 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı.
Mavi Grup'ta Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Spor Kulübü mücadele etti.
Müsabakalar sonrasında grubunu +6 puanla ilk sırada bitiren Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü, 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını elde etti.
Grupta Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü +4 puanla ikinci, Erzurum Atlı Spor Kulübü de +2 puanla üçüncü sırada kaldı.