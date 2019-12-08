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Atlı Cirit 1. Ligi'nde Uşak Bir Eylül İhtisas Kulübü şampiyon oldu

Ankara'da final karşılaşmaları düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi'nde şampiyonluğa, Uşak Bir Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü ulaştı.

08.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:30Atlı Cirit 1. Ligi'nde Uşak Bir Eylül İhtisas Kulübü şampiyon oldu
'da final karşılaşmaları düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi'nde şampiyonluğa, Bir İhtisas Atlı Cirit Kulübü ulaştı.
Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası final müsabakaları Ankara Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı.
Şampiyonanın finalinde Uşak Bir Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Organizasyonda Uşak Bir Eylül İhtisas Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kupanın Uşak'a çok yakıştığını belirterek, Uşak'ı temsil eden Omurca Atlı Cirit Spor Kulübünü, Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübünü ve Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübünü şehre yaşattıkları gurur için tebrik etti.
Şampiyonada Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü üçüncü olurken Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Ankara, Eylül, Uşak, Spor

Kaynak: AA

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