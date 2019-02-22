Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu Mücadelesi Başladı

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara
'da başladı. Türkiye Jokey Kulübü
75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonun ilk gününde 2 müsabaka yapıldı.
Günün ilk maçında Erzurum
Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak
Akse Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 30,5-19 mağlup etti.
İkinci karşılaşmada ise Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor
Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 16,5-10,5 yendi.
Organizasyonda yarın Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü-Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü-Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakaları yapılacak.
Ankara, Uşak, Spor
Kaynak: AA