22 Şubat 2019, 17:18
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Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu Mücadelesi Başladı

Atlı Cirit Ligi

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.

Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonun ilk gününde 2 müsabaka yapıldı.

Günün ilk maçında Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 30,5-19 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada ise Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 16,5-10,5 yendi.

Organizasyonda yarın Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü-Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü-Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakaları yapılacak. Ankara, Uşak, Spor
Kaynak: AA


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