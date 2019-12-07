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Atlı Cirit Şampiyonası'nda Uşaklı takımlardan büyük başarı

Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası'nda ilk kez Uşak'tan iki takım finale çıkmayı başardı.

07.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:15Atlı Cirit Şampiyonası'nda Uşaklı takımlardan büyük başarı
'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası'nda ilk kez 'tan iki takım finale çıkmayı başardı.

Geleneksel Dalları Federasyonu tarafından Ankara Türkiye Jokey Kulübü 75.Yıl Hipodromu'nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası'nda ilk kez Uşak'tan iki takım, Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ve Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü finallere çıkmayı başardı.

Öte yandan Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübünün ise 3'üncülük maçı oynayacağı bildirildi.

Finallere çıkmayı başaran galipler 8 Aralık'ta şampiyonluk için mağluplar ise üçüncülük için sahaya çıkacak. - UŞAK

Ankara, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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